Il trailer della stagione 4 dicontiene vari easter egg, tra cui un messaggio misterioso legato a tre diversi momenti del video.

Quando si arriva a 1:59 del video appaiono infatti delle nuvole cosmiche e in quel frame sono contenuti anche dei riferimenti temporali: 1:46, :33, 2:30 e :52.

Andando a quei momenti si possono vedere rispettivamente Mike (Finn Wolfhard) mentre guarda Eleven (Millie Bobby Brown) che viene portata via dalle autorità, Max (Sadie Sink) che legge una lettera sulla tomba di Billy, il nuovo personaggio chiamato Eddie Munson (Joseph Quinn) alle prese con una campagna di Dungeons & Dragons, e Dustin (Gaten Matarazzo) e Mike mentre guardano Lucas (Caleb McLaughlin) giocare a basket.

Per ora i fan non sembrano aver decifrato il mistero riguardante il legame tra quei momenti e forse bisognerà attendere l’arrivo della prima parte della quarta stagione prima di capirlo.



La prima metà del penultimo capitolo della storia di Stranger Things arriverà su Netflix il 27 maggio, mentre la seconda debutterà in streaming a luglio. Il cast e la troupe torneranno poi sul set per girare la quinta stagione, l’ultima della serie creata dai fratelli Duffer.

I due creatori avevano annunciato:

Ci sono ancora tante storie eccitanti in più da raccontare nel mondo di Stranger Things, nuovi misteri, nuove avventure e nuovi inaspettati eroi. Ma prima speriamo che rimarrete con noi mentre concludiamo questo racconto di una ragazza potente chiamata Eleven e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia a pezzi e di una madre determinata, di una piccola cittadina chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa conosciuta solo come il Sottosopra.

Che ne pensate del misterioso messaggio presente tra gli easter egg del trailer di Stranger Things 4? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook