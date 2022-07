Stranger Things 4: gli sceneggiatori svelano tre momenti che sono stati improvvisati

Attraverso il profilo ufficiale Twitter degli sceneggiatori di Stranger Things, i fan sono venuti a conoscenza di tre momenti che non erano previsti dalla sceneggiatura e che a quanto pare sono stati improvvisati dagli attori stessi durante le riprese. Momenti che poi sono rimasti nel montaggio finale della serie.

Si parte da Joe che in una scena molto toccante con Dustin aggiunge di sua spontanea volontà la frase: “I love you, man,” talmente giusta in quel momento che era impossibile tagliarla.

“I love you, man” was improvised by Joe pic.twitter.com/z5gYyl18KF — stranger writers (@strangerwriters) July 2, 2022

Caleb, invece, in un momento piuttosto difficile pronuncia: “Erica, help”. Ecco significa lasciarsi trasportare dalla storia…

“Erica, help” was improvised by Caleb. pic.twitter.com/9g5etO5VAz — stranger writers (@strangerwriters) July 2, 2022

E infine non potevano mancare loro due, Winona Ryder e David Arbour. Gli sceneggiatori non avevano previsto un bacio proprio in una scena dove era impossibile nonché impensabile non aspettarselo. Non credete?

This kiss wasn’t scripted, Winona and David added it on the day of filming pic.twitter.com/9vSWwYliWU — stranger writers (@strangerwriters) July 2, 2022

