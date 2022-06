Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni La stagione 4 diha riportato in vetta alle classifiche musicali il singolo di Kate Bush del 1985

La cantante ha commentato sui propri social il successo della canzone, complimentandosi con la serie Netflix:

Potreste aver sentito che il Volume Uno della nuova fantastica e avvincente stagione di Stranger Things è recentemente uscita su Netflix. Contiene la mia canzone, ‘Running Up That Hill’ a cui è stata data una seconda vita da parte dei giovani fan che adorano la serie tv, anch’io la adoro! Per questo motivo, “Running Up That Hill” è di nuovo in classifica in tutto il mondo ed è al numero 8 di quella del Regno Unito. È tutto davvero entusiasmante! Grazie mille a tutti coloro che hanno supportato la canzone. Aspetto con il fiato sospeso il resto della serie a luglio!