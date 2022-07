Stranger Things 4: i Metallica proiettano la scena con protagonista Eddie durante il loro concerto

I Metallica continuano a dimostrare il loro apprezzamento per la serie Stranger Things: durante il concerto che si è svolto a Chicago nella giornata di giovedì hanno infatti usato degli spezzoni dell’epica scena in cui Eddie suona Master of Puppets proiettandole sugli schermi.

I fan della leggendaria band rock presenti al festival hanno potuto assistere all’omaggio alla serie creata dai fratelli Duffer proprio in chiusura della setlist che aveva compreso altri classici come Enter Sandman, Nothing Else Matters e una cover di It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll).

La performance di Master of Puppets si è quindi svolta mentre sugli schermi al lato del palco apparivano le immagini di Joseph Quinn, come dimostrano i video apparsi online.

Metallica performing "Master Of Puppets" while Eddie Munson is on the screens pic.twitter.com/BPRWyDQkmb — best of joseph quinn (@bestofjosephq) July 29, 2022

Fonte: Twitter, NME