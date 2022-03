Ladidebutterà il 17 maggio su Netflix e, nell’attesa del trailer, sono state condivise nuoveufficiali.

I fratelli Duffer hanno già confermato che i personaggi principali saranno situati in quattro location diverse intorno al mondo, dalla Russia alla California. Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) e il resto del gruppo dovranno unire le forze per sconfiggere una forza sovrannaturale più malvagia e porre fine dedinitivamente al Sottosopra.

La storia riprenderà sei mesi dopo quanto raccontato nella terza stagione e l’atmosfera sarà molto più dark, in stile film horror.

Ecco le foto:



Ross Duffer, intervistato dal podcast Present Company With Krista Smith, ha dichiarato:

L’autore della serie, inoltre, ha confermato che alcune teorie dei fan sono accurate, sottolineando:

Ross ha aggiunto:

Quando l’abbiamo proposta a Netflix così tanti anni fa abbiamo proposto che i ragazzi siano come i Goonies in E.T.. Quella è la loro storia. E gli adulti sono in Lo Squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo, e poi i teenager sono in Nightmare o Halloween. Ma in questa annata non abbiamo i ragazzini. Non possiamo più fare I Goonies. E così, improvvisamente, stiamo affidandoci molto di più al territorio da stile film horror che amiamo. Compiere quel cambiamento è stato divertente.