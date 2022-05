Ci siamo, l’embargo è caduto e in vista dell’uscita dei primi 7 episodi della stagione 4 diil 27 maggio (gli ultimi 2 episodi arriveranno su Netflix il 1 luglio), sono state pubblicate le recensioni della stampa internazionale. La nostra è disponibile qui sotto:

Ecco alcuni estratti:

Variety – La stagione 4 è la più colossale, vasta ed emblematica dell’evoluzione di Netflix

United Press International – I protagonisti vanno al liceo e hanno problemi diversi da quelli che avevano da bambini, ma sono comunque problemi universali. È ancora importante trovare il proprio posto, e molti di loro affrontano le loro prime relazioni… […] L’unico vero problema è che gli episodi sono troppo lunghi.

Perry Nemiroff – Alcune trame sono più forti di altre, ma è comunque emozionantissimo e bellissimo ritrovare nuovamente questi personaggi. Tra tutto quello che succede, gli eventi che si svolgono ad Hawkins sono i più interessanti, e va sottolineata l’interpretazione di Sadie Sink nei panni di Max.

Comicbook.com – Con i suoi brividi, la fotografia, gli effetti visivi, le ramificazioni narrative, la colonna sonora, questa è una stagione di svolta che, almeno finora, sembra più un tributo alle stagioni precedenti che una stagione a sé.

TV Line – In breve, a meno che per qualche motivo non desideriate qualcosa di estremamente originale, amerete questa stagione. È ricca di suspense, entusiasmo, divertimento e spavento.

Collider – Una stagione che non riesce a restituire il fascino sorprendente della prima stagione o raggiungere le vette della seconda stagione, ma le svolte sono superiori a quelle della terza e la piazzano su una strada più solido che condurrà la serie alla quinta e ultima stagione.

Indiewire – Non sorprenderà nessuno, ma una stagione più lunga non equivale a una stagione migliore. Con tutto questo tempo aggiuntivo, il calo nel puro divertimento è davvero bizzarro.

Polygon – Le dinamiche dei gruppi sono più deboli che mai. Se da un lato arriva tantissimo terrore, dall’altro il fascino dei personaggi viene risucchiato via, rimpiazzato da collegamenti che non funzionano e sembrano quasi forzati. […] Sebbene ogni episodio duri più di un’ora, sembrano davvero pieni zeppi di eventi, solo che si tratta sempre delle stesse cose.

Slashfilm – La serie colpisce note familiari, che però suonano ancora alla grande. È un meccanismo ben oliato ormai, progettato per fornire il massimo dell’intrattenimento imbellito da un abito di nostalgia. La stagione 4 non convertirà nessuno tra quelli che hanno già abbandonato la serie, ma chi è ancora appassionato alle disavventure dei ragazzini di Hawkins si divertirà un sacco.

THR – Apprezziamo un certo impegno nel cercare di far evolvere la serie. Ma non significa che non ci manca l’innocenza e il calore, o il fatto che ci siano palesemente sette episodi straordinari da 50 minuti dentro a questi episodi da 70 e più minuti, e trovarli è un po’ faticoso.

IGN – La parte 1 di questa stagione 4 è la storia più ambiziosa finora, e nonostante alcuni momenti di fatica sotto il peso di questa ambizione, in gran parte funziona.