La stagione 4 di Stranger Things ha regalato alla canzone Running Up That Hill (Make a Deal With God) una nuova ondata di popolarità internazionale e Sadie Sink, interprete di Max, ha svelato che anche lei non conosceva il brano prima di iniziare il lavoro sui nuovi episodi ideati dai fratelli Duffer.

La giovane star, intervistata da Variety, ha raccontato:

Non conoscevo Kate Bush prima delle riprese, ma sono immediatamente andata a sfogliare la sua discografia e sono diventata sempre più ossessionata, e poi la stavo sempre ascoltando.

Sadie ha sottolineato:

Sapere il legame emotivo che ha con quella canzone e come sia in un certo senso il suo inno, ha avuto un suo ruolo. Si tratta di qualcosa sull’energia della canzone, il sintetizzatore, il testo, e tutto. Penso sia perfetta. Non avrebbero potuto scegliere una canzone più perfetta.

Max, il personaggio di Sadie Sink, riesce a salvarsi da Vecna e a mantenere il legame con il mondo reale grazie alla canzone di Kate Bush. L’attrice ha raccontato:

Ho trascorso un’intera giornata in cui ero a casa ad ascoltarla lasciandola in sottofondo tutto il giorno, semplicemente per scoprire se sarei impazzita perché era quello che Max doveva fare. Non riesco nemmeno a dirvi quante volte ho ascoltato Running Up That Hill, ma sono davvero tante. Non mi ha ancora stufata, quindi è un bene.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

