Stranger Things 4: il video di Running Up That Hill di Kate Bush supera quota 100 milioni di visualizzazioni

Il video di Running Up That Hill di Kate Bush, grazie alla stagione 4 di Stranger Things ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il successo della serie creata dai fratelli Duffer ha permesso al brano che ha debuttato quasi 40 anni fa di scalare le classifiche di tutto il mondo.

L’uso nella scena in cui Max cerca di sopravvivere a Vecna ha suscitato l’entusiasmo di tutti i fan della serie che hanno fatto lievitare i dati relativi agli ascolti e alle visualizzazioni su YouTube del brano.

Kate Bush è rientrata così nelle classifiche dei singoli più ascoltati, posizionandosi negli Stati Uniti al quarto di quella di Billboard e al numero 1 di quella britannica, stabilendo inoltre nuovi record. L’artista è diventata la donna più anziana a raggiungere la prima posizione tra i singoli, ha stabilito il primato per il periodo di tempo più lungo tra la data di uscita del brano e il raggiungimento del primo posto (battendo Last Christmas dei Wham!) e per il tempo trascorso dal precedente brano che era arrivato in prima posizione, ben 44 anni dopo Wuthering Heights.

Stranger Things non è il primo show a utilizzare Running Up That Hill: in passato la canzone era presente nella colonna sonora di Big Little Lies, On Becoming a God in Central Florida, Le regole del delitto perfetto e Pose. Le altre serie, tuttavia, non erano riuscite ad attirare in modo altrettanto efficace l’attenzione sul brano.

Che ne pensate del traguardo raggiunto su YouTube da Running Up That Hill di Kate Bush grazie a Stranger Things 4? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline