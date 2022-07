Netflix ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte della stagione 4 di Stranger Things, questa volta, come potete vedere qui sotto, i protagonisti vedono per la prima volta alcune delle scene più importanti della stagione.

Nella prima metà del video Joe Keery, Sadie Sink e Caleb McLaughlin vedono per la prima volta la scena dell’episodio 4 in cui Max si solleva in volo. Nella seconda metà invece, Millie Bobby Brown reagisce al suo scontro con numero Due, con tanto di jumpscare per la giovane attrice.

Stranger Things On-Set: Sadie, Caleb, and Joe watch Max levitate for the first time pic.twitter.com/Ya57OvfELm — Netflix (@netflix) July 15, 2022

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate di questo nuovo video dietro le quinte con alcune delle scene più importanti di Stranger Things 4? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter