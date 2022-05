Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel Volume 1 della stagione 4 di, da oggi disponibile su Netflix , c’è un’apparizione di, l’icona del cinema horror, ecco tutti i dettagli della scena di cui è protagonista e del suo personaggio.

Non proseguite ovviamente con la lettura se non volete anticipazioni!

Chi è il personaggio di Robert Englund in Stranger Things 4 Volume 1

Nella città di Hawkins da tempo si racconta la storia di Victor Creel, un uomo che alla fine degli anni ’50 ha ucciso a sangue freddo la sua intera famiglia. L’evento, come accade spesso con eventi drammatici di quel tipo, ha assunto successivamente le caratteristiche di una leggenda metropolitana e la sua casa è rimasta inabitata, pensando sia infestata.

Dopo gli omicidi avvenuti a Hawkins, a Nancy viene detto che i crimini ricordano quelli compiuti da Creel. Insieme a Robin, la giovane inizia a indagare negli archivi della biblioteca e le due teenager iniziano a pensare che fosse innocente degli omicidi.

Le ragazze decidono così di fingersi due studentesse di psicologia per introdursi al Pennhurst Mental Hospital e parlare con Creel, nella speranza di capire come spezzare la maledizione di Vecna.

Dopo aver ingannato il direttore dell’istituto, Nancy e Robin riescono così a parlare con Victor Creel, il personaggio interpretato da Robert Englund.

L’uomo e la sua famiglia si erano trasferiti a Hawkins nel 1959 grazie all’eredità ricevuta da un loro lontano parente. Un mese dopo il loro arrivo nella nuova casa erano però iniziati strani fenomeni nella residenza che inizialmente sembrava uscita dalle favole. La bambina sosteneva di vedere qualcosa di strano nella sua stanza, mentre la madre ha iniziato ad avere delle allucinazioni, e il figlio ha iniziato a dire che c’era qualcosa di strano nell’edificio. La famiglia ha iniziato quindi a trovare il cadavere di alcuni animali morti in giardino, ma la polizia sosteneva fosse opera di un animale selvatico. Victor, inoltre, ha visto una culla prendere fuoco nel camino.

Victor racconta poi alle due ragazze che una notte sua moglie Virginia (Tyner Rushing) è stata posseduta, ha lievitato arrivando fino al soffitto e ha poi perso la vita. Victor, invece, si è ritrovato in uno stato di trance che mentalmente lo ha riportato in tempo di guerra, quando è stato responsabile di un bombardamento in cui hanno perso la vita dei civili in Francia. L’uomo, sentendo una “voce angelica”” che cantava sulle note di una canzone che amava particolarmente, ritornava poi nel presente scoprendo che la figlia Alice è morta e il figlio Henry è in coma. Victor viene poi informato della morte del ragazzino e viene condannato per gli omicidi.

Mentre era in custodia l’uomo, tormentato dai ricordi delle immagini dei volti sfigurati della moglie e della figlia, si mutila gli occhi con un rasoio.

Natalia Dyer, interprete di Nancy, durante una conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi ha dichiarato che assistere all’interpretazione di Robert Englund sul set è stato come essere presenti a una masterclass di recitazione, esprimendo la propria gioia per aver potuto lavorare con l’attore.

Per ora non è stato svelato se il personaggio tornerà in scena nei prossimi episodi della serie.

