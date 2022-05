Nel Volume 1 disi nominache non si è lasciato sfuggire il riferimento e ha condiviso il momento su Twitter.

Nella scena tratta dal primo episodio si vedono Mike e Dustin, interpretati da Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo, insieme a Eddie, la new entry nel cast affidata all’attore Joseph Quinn.

I tre parlano di una campagna di Dungeons & Dragons per cui hanno bisogno di una persona in grado di sostituire Lucas (Caleb McLaughlin), impegnato in una partita di basket.

Eddie ricorda quindi il suo primo incontro con i due, sostenendo che Dustin fosse stato coraggioso a indossare una camicia di Weird Al.

Weird Al sembra aver apprezzato il riferimento e ha condiviso il passaggio sulle proprie pagine social.

