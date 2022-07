Stranger Things 4 Volume 2: Joseph Quinn parla del destino di Eddie e dell’evoluzione della sua storia

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Tra i momenti più commentati e discussi del Volume 2 di Stranger Things 4 ci sono quelli con protagonista Eddie e Joseph Quinn ha commentato gli eventi mostrati nelle puntate.

Non proseguite ovviamente con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accade nel season finale!

Eddie, durante la battaglia contro Vecna, decide di non fuggire e lottare per salvare i suoi nuovi amici che lo hanno aiutato dopo che è stato ingiustamente accusato dell’omicidio di Chrissy Cunningham.

La scena della morte, particolarmente emozionante, ha commosso gli spettatori mentre il giovane interagisce per l’ultima volta con Dustin.

Joseph ha ammesso che nella giornata di venerdì i suoi amici non hanno avuto modo di vedere immediatamente le puntate su Netflix, quindi non sa le loro reazioni, e inoltre ha evitato Twitter, anche se è consapevole della reazione dei fan.

Quinn ha poi raccontato che ha girato gli ultimi momenti della vita del personaggio al termine di una giornata davvero complicata sul set:

Avevamo girato la battaglia con i pipistrelli e la sequenza sulle note dei Metallica quella sera. Avevamo a disposizione poco tempo, ma siamo riusciti a girare il materiale prima dell’alba. E poi, mesi dopo, abbiamo girato i momenti con Gaten Materazzo.

L’attore ha poi raccontato che Eddie considera Dustin un fratello minore e al tempo stesso una versione alternativa di se stesso:

Avevo certamente quel tipo di rapporto con le persone che erano un po’ più vecchie di me, è una specie di ammirazione nei loro confronti. Quegli anni in cui sei un teenager e gli ormoni stanno impazzendo ed è orribile, ed è strano… Chiunque abbia affrontato quella situazione e ha un po’ più di esperienza rispetto a te, vuoi quel consiglio. E quando hai accanto una persona più giovane, noti in un certo senso degli aspetti di te stesso in loro.

Joseph ha sottolineato che Eddie, quando taglia la corda, pensa probabilmente che Dustin lo seguirebbe e che se i pipistrelli attraverserebbero quel varco sarebbe la fine per tutti, quindi cerca di non dare a Dustin la possibilità di seguirlo.

L’interprete del giovane ha ribadito che la sua storia è all’insegna della redenzione ed è tormentato dalla sua incapacità di salvare Chrissy e per non aver reagito in quel momento, oltre a essere stato incolpato per quell’omicidio e aver dovuto nascondersi. Joseph ha sottolineato:

Penso si fosse un po’ annoiato dal sentirsi patetico e incapace di fare qualcosa. E poi nell’ottavo episodio cambia qualcosa e decide che dimostrerà di essere in grado di agire. Quando si presenta l’opportunità ne paga il prezzo finale, ma dimostra sicuramente a se stesso che non è un codardo.

Durante l’ultima giornata sul set, Joseph ha ricevuto dei regali e ha abbracciato molte persone:

Odio gli addii, quindi sono uscito il prima possibile.

Quinn ha invece confermato che ha suonato il brano dei Metallica:

Ho suonato fin da quando ero giovane e ho avuto molto tempo libero, ma quando ho letto lo script sono andato a comprare la chitarra e ho iniziato a esercitarmi come un follo. L’assolo non ero io, non sono un chitarrista heavy metal, quindi abbiamo avuto questo brillante virtuoso che è venuto sul set e ha fatto quel pezzo, ma sono stato in grado di girare il resto.

Joseph ha inoltre sottolineato che gli piacerebbe che ci fosse giustizia per Eddie e si dichiarasse la sua innocenza:

Sarebbe bello, non trovate? Mi sembra ingiusto che non si sia fatta chiarezza, ma non sono io a fare le regole.

L’attore ha inoltre confermato che sarebbe felice di tornare sul set della stagione 5 per dei flashback o altre scene:

Tutto è possibile, e sarei disposto a tutto. Vedremo cosa accadrà.

Rispondendo alle domande di /Film, invece, Joseph ha ammesso che la morte di Eddie nel volume 2 di Stranger Things 4 non gli è sembrata molto giusta, ma si adatta al resto della stagione a livello tematico, considerandola “più adulta, più brutale e più spaventosa”. Parlando di come il destino del giovane sia una narrazione molto “classica”, l’interprete del teenager ha ribadito:

Penso che sia questo senso che la vita non è sempre facile, e penso che lo si senta in questa stagione. Mi sembra più matura.

I fratelli Duffer, rispondendo alle domande di Collider, hanno invece raccontato perché il destino di Eddie fosse segnato fin dall’inizio:

Max ed Eddie, fin dall’inizio, sono degli obiettivi e sono entrambi fregati come risultato di Vecna e delle circostanze, nel caso di Eddie. Quindi in qualche modo vediamo nel corso della stagione che il destino di entrambi è segnato fin dall’inizio, a differenza di qualcosa in stile Bob o in cui era solo sconvolgente. Questi personaggi si stanno avvicinando al disastro fin dall’inizio della stagione.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter, Collider