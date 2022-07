Stranger Things 4 Volume 2: le recensioni internazionali promuovono il finale!

Stranger Things 4 Volume 2 è finalmente arrivato online, e così sono arrivate anche le recensioni internazionali di questi ultimi due spettacolari episodi. La nostra uscirà nelle prossime ore (la maggior parte della stampa non ha ricevuto le puntate in anteprima stavolta), intanto ecco gli estratti delle prime critiche:

Comicbook – Sia il Volume 1 che il Volume 2 sono “tanta roba”, come minimo. Come se raccontare una storia ambientata in più continenti e più dimensioni non fosse abbastanza complesso, la storia in questione include numerosi personaggi avvincenti, ciascuno con le sue motivazioni e i suoi piani. In qualche modo, i fratelli Duffer e il loro team di sceneggiatori riescono a gestire tutto con un finale coinvolgente e ricco d’azione.

Slashfilm – Tutto nel Volume 1 era colossale, quindi immagino che abbia senso che il finale – due episodi extra lunghi – siano strapieni fino all’eccesso. […] Quando la conclusione si avvicina, prevale il senso che non atterri nel posto giusto. Ovviamente ci sono momenti molto soddisfacenti, ma anche un grande prologo per la quinta e ultima stagione. […] L’impressione è che questa stagione sia stata stranamente inconcludente, anche se ne è valsa davvero la pena.

Comingsoon.net – Sebbene Stranger Things sia sempre stato ben scritto, è anche sempre stato un po’ formulaico, affidandosi al dividere i protagonisti e poi riunirli per una battaglia finale soddisfacente. […] Gli ultimi due episodi di questa stagione fanno un ottimo lavoro nel tirare le fila con equilibrio, compensando alcune cose delle quali ci si era lamentati nel Volume 1. […] Questa serie non ha mai faticato a battere se stessa, ma i Fratelli Duffer meritano apprezzamenti per essere riusciti a rimanere coerenti nel tono pur continuando a spingere verso l’alto l’asticella dell’emozione e dell’azione.

Gamesradar – L’unico problema di questo finale è la durata dell’ultimo episodio. Si è parlato molto dell’effetto diluito degli episodi di questa stagione, e sebbene finora sembrava giustificato […] tenere il passo di un finale lungo quanto un film è difficile. Una serie non ha la stessa struttura narrativa di un film, e ci sono numerose questioni in sospeso che vanno risolte. Il ritmo, di conseguenza, continua a rallentare in particolare verso la fine. Forse dividendo in due l’episodio avrebbe dato maggiore respiro ad alcune scene.

IGN – Gli episodi conclusivi della stagione 4 sono i più emozionanti, ricchi di azione e tensione dell’intera serie. Ci sono tutti i momenti emozionanti che speravamo arrivassero, ma anche alcuni momenti teneri e dolci tra i personaggi che tanto amiamo. […] Alla fine sembrano sempre un po’ pesanti – difficile da evitare quando devi gestire così tanti personaggi e storie – ma alla fine queste quattro ore contengono esattamente tutto quello che un fan di Stranger Things desidera.

The Times – I fratelli Duffer hanno utilizzato il metodo “di più è di più” e ha funzionato. Sono riusciti a far tornare la serie in carreggiata dopo la terza stagione, nella quale la rivelazione di cosa si trovava sotto lo Starcourt Mall sembrava puntare verso un calo. Dopo una pausa, questa quarta stagione ritorna con il Volume 2, e l’idea è che utilizzi l’approccio del “di più non è abbastanza”.

Telegraph – Con un cast d’insieme enorme, forse i fratelli Duffer hanno pensato che servissero loro quattro ore per dare a ciascuno di loro ciò che merita, e lo hanno fatto praticamente alla perfezione. […] Un mese fa pochi di noi immaginavano che avremmo visto di nuovo Stranger Things tutto d’un fiato, sembrava che la serie avesse esaurito la sua corsa, il suo brand spremuto all’inverosimile con eventi acchiappasoldi e merchandise infinito. Eppure eccoci qui, è di nuovo il 2016 (o il 1986), e stiamo correndo sulle nostre BMX, con Kate Bush nei nostri Walkman e salvare il mondo. Ci mancherà Hawkins, Indiana, quando sarà tutto finito.

Bloody-Disgusting – La stagione 4 preferisce lo spettacolo alla finezza. Il Volume 2 propone scene spettacolari, esplosioni, moltissima azione e un lato ancora più oscuro dell’orrore, almeno quando parliamo delle storie degli adulti. Ogni personaggio ha almeno un momento eroico, anche se la stagione è in mano a Sadie Sink. […] Alla fine, molte questioni rimangono irrisolte, solo alcune volutamente. Vediamo il percorso che seguirà la quinta stagione finale. Il Volume 2 utilizza la stessa struttura delle stagioni precedenti, diminuendo il suo impatto. Ma sul fronte dei personaggi, è impossibile non tifare per loro.