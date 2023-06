La stagione 5 di Stranger Things è uno dei progetti che sta affrontando le conseguenze dello sciopero degli sceneggiatiri, ma Caleb McLaughlin ha ora condiviso un piccolo aggiornamento sull’ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer.

Il giovane attore ha spiegato:

Non ho avuto l’occasione di leggere gli script, ma ho un’idea di quello che accadrà. So alcune cose.

Caleb ha però ribadito che bisognerà attendere ancora un po’, pur rassicurando i fan:

Attualmente stiamo sostenendo gli sceneggiatori. Penso sarà una buona stagione, tuttavia. Penso sarà davvero buona. Credo che le persone saranno felici. Non so molto di quello che accadrà, ma non appena lo sciopero sarà finito potrò ottenere più informazioni.

I fratelli Duffer avevano annunciato:

La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese. Sebbene non vediamo l’ora di iniziare la produzione con il nostro incredibile cast e la nostra troupe, non possiamo farlo durante lo sciopero. Speriamo che venga raggiunto un accordo equo molto presto, in modo che tutti noi possiamo tornare a lavorare. Fino ad allora, passo e chiudo. #wgastrong