Qualche giorno fa, abbiamo finalmente appreso che le riprese di Stranger Things 5, la stagione finale dell’acclamata e amata serie ideata dai fratelli Duffer proposta in esclusiva streaming su Netflix, partiranno a gennaio (ECCO I DETTAGLI).

In un’intervista col The Guardian incentrata su Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale tratto dalla serie tv Netflix che aprirà definitivamente i battenti il 14 dicembre nel West End londinese, i Duffer hanno potuto parlare proprio della stagione che chiuderà l’arco narrativo di Eleven, o Undi se preferite, and co.

Nello specifico, è Matt Duffer a dire quanto segue:

Stranger Things 5 sarà come la prima stagione ma sotto steroidi. È la più grande di sempre in termini di scala, ma è stata davvero divertente da ideare, perché tutti sono di nuovo insieme a Hawkins: i ragazzi e Eleven interagiscono di più, in linea con quanto accadeva nella prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off, ma la storia di Eleven, Dustin, Lucas e Hopper, le loro storie finiranno qui. È tutto. Al di fuori della rappresentazione teatrale, naturalmente. Quindi, se vuoi vedere più cose di alcuni di loro, devi venire a vedere lo spettacolo a teatro!

