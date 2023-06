Dan Trachtenberg, il regista di 10 Cloverfield Lane e del prequel di Predator Prey, è stato scelto per dirigere un episodio della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Per la televisione Trachtenberg ha già lavorato al pilot di The Boys per Prime Video e a quello di The Lost Symbol di Peacock, oltre all’episodio di Black Mirror della terza stagione “Playtest”.

Le riprese della stagione 5 di Stranger Things sono al momento in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori e riprenderanno una volta che si sarà concluso.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix.

Cosa vi aspettate da Dan Trachtenberg nella stagione 5 di Stranger Things? Diteci la vostra nei commenti qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TV Line

I film e le serie imperdibili