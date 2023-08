David Harbour è tornato a parlare dell’ultima stagione di Stranger Things, che chiuderà la serie tv di successo di Netflix.

Ospite del podcast Happy Sad Confused prima dello sciopero degli attori, Harbour ha prima parlato delle sceneggiature della stagione 5:

Sono fantastiche, come al solito. Continuano a superare se stessi, quegli sceneggiatori attualmente in sciopero chiamati Duffer Brothers. È anche un’impresa infernale. Voglio dire, le scene e le cose nelle sceneggiature che abbiamo visto sono più grandi di qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato.

L’attore ha poi confermato che la Stagione 5 riprenderà da dove si era interrotta la Stagione 4, con Hawkins in rovina, invaso dal Sottosopra.

Inizieremo da dove è finita la stagione 4 – quando ci guardi su quella collina mentre osserviamo la cenere, il fumo e gli incendi – inizieremo da qualche parte dopo quel momento. Quindi dovrete immaginare che il mondo sia un posto diverso.

Harbour ha poi detto che non è sicuro di quando gireranno, e ai tempi dell’intervista gli attori non erano ancora entrati in sciopero. Entrambi gli scioperi devono terminare affinché inizi la produzione dell’ultima stagione di Stranger Things.

Ci vorrà un po’ per girare, il che sarà difficile dato che non possiamo ancora iniziare, ma andrà così. Sono entusiasta di tornare. Sono entusiasta di concludere in questo modo audace e sorprendente. Sono entusiasta di rendere mio davvero con questo personaggio, perché sai che ripagheranno i personaggi classici: Eleven, Hopper, Joyce, Will, Mike; li ripagheranno alla grande perché hanno vissuto con te negli ultimi otto anni. So di cosa tratta il finale. So cosa metteremo in moto è molto, molto commovente. Questo è il termine che userò per descriverlo.

Le riprese della stagione 5 di Stranger Things sono al momento in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori e riprenderanno una volta che si sarà concluso.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix.

