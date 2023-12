Fin dalla prima stagione di Stranger Things, in virtù della sua popolarità e successo, le varie fan theory collegate alla serie ideata dai fratelli Duffer e prodotta da Netflix abbondando copiose.

Con le riprese di Stranger Things 5 previste per gennaio e il debutto, avvenuto il 14 dicembre scorso, dello spettacolo teatrale prequel dello show nel west end londinese, il tema di come potrebbe finire la serie è tornato a farsi caldo. E inevitabilmente, Ross e Matt Duffer si sono ritrovare a toccare la questione nei vari incontri con la stampa per Stranger Things: The First Shadow.

In una di queste occasioni, hanno voluto smentire una volta per tutto la teoria dei fan secondo cui gli eventi raccontati da Stranger Things siano solo il frutto di una campagna a Dungeons & Dragons, il popolare gioco di ruolo che negli ultimi anni, anche grazie alla produzione Netflix, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Matt Duffer: È corretto. Quello non è il finale. Ross Duffer: Sarebbe l’equivalente del dire “È tutto un sogno”. No, vi assicuro che non è così che finiremo lo show. Sappiamo da un po’ di tempo dove stiamo andando a parare. E ci sentiamo a nostro agio; speriamo soddisfi tutti. Staremo a vedere.

