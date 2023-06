Netflix si stava preparando per iniziare le riprese dell’ultima stagione di Stranger Things quando la produzione è stata costretta a sospendere tutto a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ancora in corso. La quarta stagione di Stranger Things ha messo in scena alcune cose piuttosto interessanti per la fine del franchise e i fan non vedono l’ora di vedere cosa accadrà. La quinta stagione di Stranger Things è in fase di scrittura dalla fine dell’anno scorso, quindi l’idea di tutti è che avessero almeno finito più di qualche sceneggiatura… e in effetti è così. In una nuova intervista con Collider, la star Finn Wolfhard ha rivelato di aver letto diversi copioni della stagione finale e che alcuni erano già stati completati prima dello sciopero degli sceneggiatori.

“Beh, penso che risponda a un’enorme quantità di domande sulla lore di Stranger Things, sulla costruzione del mondo“, ha rivelato Wolfhard. “Credo che molte persone saranno felici di rientrare nella storia. È l’ultima stagione, quindi vogliamo tornare alle radici di ciò che ha reso lo show così speciale e perché le dinamiche erano così eccezionali e uniche in primo luogo, cercando in qualche modo di ritornare a tutto questo. Sarà davvero emozionante. Sono entusiasta, ovviamente, di tornare sul set. Penso che sarà molto triste, ma sono anche eccitato, come fan, di essere coinvolto e vedere dove tutti… Non so ancora come finisce, in realtà. Ho letto solo i primi tre episodi, quindi vedremo. Ma sì, sono entusiasta di scoprire quale sarà il destino di tutti i personaggi“.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Finn Wolfhard sulla stagione 5 di Stranger Things?

