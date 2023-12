Le riprese della stagione 5 di Stranger Things stanno finalmente per iniziare e ora online si ipotizza che tra i registi degli episodi ci sarà anche Frank Darabont.

Il filmmaker, che ha portato sul grande schermo film come Il Miglio Verde e si è occupato delle prime stagioni di The Walking Dead, starebbe concludendo le trattative con i responsabili di Netflix che lo vorrebbero dietro la macchina da presa per due puntate.

Attualmente non c’è alcuna conferma riguardante il coinvolgimento di Darabont, ipotizzato dal reporter Jeff Sneider, e bisognerà attendere per scoprire qualche dettaglio in più. Le riprese si svolgeranno a partire da gennaio, dove presto arriveranno i membri del cast per immergersi per l’ultima volta nel mondo creato dai fratelli Duffer.

Il cast principale di Stranger Things include David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer e Charlie Heaton.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Che ne pensate? Sareste felici se Frank Darabont fosse tra i registi della stagione 5 di Stranger Things?

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili