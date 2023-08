Per Joe Keery non sarà facile dire addio a Stranger Things. L’attore ha parlato della fine della serie durante un’intervista con Women’s Wear Daily (realizzata prima dello sciopero SAG-AFTRA), spiegando che “sembra che sia arrivato il momento, ma non sarà facile veder finire la serie”.

L’attore, che dal 2016 interpreta Steve Harrington in Stranger Things, ammette che la sua carriera da allora è cambiata:

Devo la mia intera carriera a quella serie, tutte le opportunità che ho avuto da allora sono grazie ad essa. Quindi non sarà facile. Da un lato sento una specie di sollievo, ma dall’altra c’è anche una tristezza di fondo.

Le riprese della quinta e ultima stagione dovevano iniziare a maggio ma sono slittate a data da definirsi a causa del doppio sciopero del sindacato degli attori e degli sceneggiatori. Una volta che potranno iniziare, Keery intende godersele:

Penso che il mio obiettivo sarà semplicemente assaporare il più possibile mentre la giriamo, e non dare nulla per scontato perché è stata una corsa incredibile con persone davvero fantastiche. E una volta che sarà tutto finito, andrò avanti cercando di tenere con me la gioia che abbiamo provato mentre giravamo la serie… Ogni cosa ha un inizio, una parte centrale e una fine. Sarà bello arrivare anche alla fine di tutto questo.

