Come noto ormai da qualche giorno, le riprese di Stranger Things 5, la stagione finale dell’acclamata e amata serie Netflix creata dai fratelli Duffer, cominceranno il prossimo gennaio.

E in vista dell’avvio dei lavori, il co-ideatore dello show, Matt Duffer, ha postato con in una IG Story, il foglio di chiamata del cast in cui possiamo vedere che, nell’elenco dei vari attori e attrici, un nome risulta cancellato.

Ecco, a seguire, lo screenshot:

I nomi presenti sono quelli di:

Joyce Byers

Jim Hopper

Mike Wheeler

Nancy Wheeler

Jonathan Byers

Eleven

Lucas Sinclair

Dustin Henderson

Will Byers

Karen Wheeler

Steve Harrington

Robin Buckley

Murray Bauman

A saltare all’occhio, è la mancanza dei nomi di di Sadie Sink (Max Mayfield) e di Matthew Modine (Martin Brenner). Se quest’ultimo è morto durante il raid dei militari al suo lavoratorio, Max è finita in coma dopo essersi sacrificata nello scontro con Vecna.

