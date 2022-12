Stranger Things 5: Noah Schnapp rivela che la serie si concluderà con Will al centro degli eventi

Le riprese della stagione 5 di Stranger Things, l’ultima, inizieranno nel 2023, ma Noah Schnapp ha svelato un’importante anticipazione su Will.

Il giovane attore, intervistato da Forbes, ha infatti rivelato che il personaggio creato dai fratelli Duffer sarà nuovamente al centro della narrazione, come accaduto nel primo capitolo della storia ambientata a Hawkins.

Noah ha spiegato:

Posso semplicemente dire che sono davvero, davvero, eccitato per quello che accadrà. Penso abbiano compiuto un lavoro grandioso con Will in questa stagione e affrontato in modo meraviglioso tutto quello che dovevano affrontare. Il modo in cui hanno concluso la serie è semplicemente perfetto: la storia è iniziata con Will e finirà con Will.