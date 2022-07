Stranger Things 5 non cercherà di replicare il successo di Running Up That Hill, online i remix della stagione 4

I fratelli Duffer sono consapevoli dell’incredibile impatto avuto usando il brano Running Up That Hill di Kate Bush nella nuova stagione di Stranger Things, ma hanno assicurato che non cercheranno di replicarne il successo nella stagione 5.

Matt Duffer, intervistato da Collider, ha dichiarato:

Quella cosa di Kate Bush è così strana. Non ho un account su TikTok, ma le persone dicono ‘Oh, è ovunque su TikTok!’. Non capisco nemmeno realmente cosa voglia dire, ma è semplicemente bizzarro come accadano queste cose.

I creatori di Stranger Things hanno sempre scelto con molta attenzione i brani da inserire nella colonna sonora, ma nessuno era diventato virale come la canzone di Kate Bush.

Il co-creatore della serie Netflix ha quindi sottolineato:

Se accadrà di nuovo con un’altra band… Non lo so. Certamente è il tipo di cose che non cerchi di replicare avvicinandoti alla stagione 5. Mi stanno già facendo quella domanda, tipo ‘Che canzone userete nella stagione 5?’. Io rispondo ‘Non lo faremo di nuovo’. Perché se lo facessimo fallirebbe.

In attesa di scoprire quali brani sceglieranno i Duffer per l’ultima stagione di Stranger Things, online sono stati condivisi Separate Ways (Worlds Apart) (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix) mostrando la scena in cui è stato usato nell’ottavo episodio (attenzione, ovviamente agli spoiler) e il remix compiuto da TOTEM proprio di Running Up That Hill.

Che ne pensate della scelta di non cercare di replicare nella stagione 5 di Stranger Things il successo di Running Up That Hill? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Collider, YouTube