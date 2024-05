Ross Duffer ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui regala ai fan alcune foto dal set dalla stagione 5 di Stranger Things in cui appaiono Nancy e Jonathan, interpretati da Natalie Dyer e Charlie Heaton.

Il filmmaker ha pubblicato degli scatti in cui si anticipano dei momenti molto intensi e alcuni dettagli e oggetti di scena, tra cui un van della stazione radio WSQK 94.5 FM.

Tra le foto anche quella in cui appare Robin Buckley, parte affidata a Maya Hawke.

Che ne pensate delle foto dal set della stagione 5 di Stranger Things in cui appaiono Nancy e Jonathan?

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

