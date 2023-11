Siamo ancora in attesa di scoprire quando potranno cominciare le riprese di Stranger Things 5, la stagione finale dell’amatissima serie Netflix dei fratelli Duffer prodotta da Shawn Levy. Finché lo sciopero degli attori non sarà terminato la lavorazione non potrà, difatti, partire.

Considerato che lo sciopero degli sceneggiatori è invece finito da qualche settimana, il profilo su X, l’ex Twitter, della Writer’s Room di Stranger Things, si è divertito a postare la “prima foto ufficiale” della quinta stagione nel corso della giornata celebrativa terminata qualche ore fa dedicata tutta a quella che, forse, è la serie più popolare fra le tante ospitate e prodotte dal colosso dello streaming. Si tratta di uno scatto in cui possiamo leggere le primissime righe della sceneggiatura del Capitolo 1 di Stranger Things 5.

Potete vederla qua sotto.

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

