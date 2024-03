Ross Duffer ha condiviso nuove foto e video dal set della stagione 5 di Stranger Things, in cui appare anche Sadie Sink accanto a Caleb McLaughlin.

Il regista e showrunner ha voluto chiarire che si tratta di una foto di Sadie, non Max, ribadendo “Max è in coma”.

Nel post si svela anche il modo molto particolare con cui sul set si tiene il conto dei giorni di riprese effettuati.

I contenuti fanno riferimento al lavoro compiuto dal cast e dalla troupe durante la settima e l’ottava settimana di riprese.

La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima stagione di Stranger Things insieme a ulteriori progetti in lavorazione, tra cui: Stranger Things: The First Shadow dal vivo sul palco nel West End di Londra e una serie spin-off animata ancora senza titolo.

