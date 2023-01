Stranger Things 5: Sadie Sink non conosce ancora il destino di Max

Sadie Sink è tornata a parlare della stagione 5 di Stranger Things, l’ultima della serie creata dai fratelli Duffer, svelando che non sa ancora nulla di quanto accadrà a Max.

La giovane attrice non sembra sia sta ancora informata di quanto accadrà al suo personaggio: la teenager, al termine degli episodi precedenti, era in coma dopo aver rischiato di essere uccisa da Vecna. Undici, usando i suoi poteri, provava a entrare in contatto con lei, senza però riuscirci.

Sadie, ospite del programma Today condotto da Hoda Kotb, ha ora dichiarato:

Sappiamo che sarà realizzata e sarà l’ultima stagione, quindi sono certa che sarà emozionante. Senza rivelare spoiler, semplicemente per il modo in cui il mio personaggio ha concluso la quarta stagione, non ho idea di cosa accadrà. Ma ci sarò.

Commentando la conclusione di Stranger Things, la giovane attrice ha poi aggiunto:

Sarà terribile. Sarà orribile. Questi ragazzi, questo intero cast e tutta la troupe, sono come una famiglia. Le persone lo dicono continuamente, ma lo credo veramente. E penso che il fatto che dovremo dire addio a quella sicurezza e sapere non ci vedremo per un’altra stagione sia spaventoso e triste, ma credo che sia eccitante in un certo senso entrare nel prossimo capitolo.

