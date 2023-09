Il team di autori al lavoro sulla stagione 5 di Stranger Things hanno festeggiato l’accordo che ha concluso, dopo quasi cinque mesi, lo sciopero degli sceneggiatori ritornando su Twitter.

Il post che hanno pubblicato nella giornata di ieri semplicemente sottolinea “Siamo tornati”, ma questo non ha frenato l’entusiasmo dei fan dello show creato dai fratelli Duffer.

Le riprese dell’ultima stagione sono infatti state a lungo posticipate e ora bisognerà attendere anche la fine dello sciopero degli attori per poter dare ufficialmente il via al lavoro sul set.

L’attesa per gli spettatori sembra comunque sarà particolarmente lunga: gli episodi non dovrebbero arrivare in streaming prima del 2025.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix.

Che ne pensate del messaggio degli sceneggiatori di Stranger Things 5?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili