Il doppio sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha causato non pochi disagi nel calendario produttivo di Hollywood, e in diversi casi il ritorno al lavoro ha creato dei colli di bottiglia difficili da gestire. Nel caso di Shawn Levy, prima dell’inizio delle mobilitazioni era coinvolto nelle riprese di Deadpool 3, dopo le quali si sarebbe tuffato nella produzione (e regia di alcuni episodi) della stagione finale di Stranger Things. I fan di quest’ultima hanno ipotizzato che, proprio a causa del collo di bottiglia, il coinvolgimento di Levy nella serie (le cui riprese inizieranno a gennaio) sia cambiato.

Non è così, almeno apparentemente.

Il regista ne ha infatti parlato in un’intervista con Deadline, spiegando che al momento si sta focalizzando su Deadpool, su cui si concentrerà totalmente “anche per la consegna e l’uscita in sala”. Ma successivamente si dedicherà a Stranger Things:

Essere stato un regista di ogni stagione di Stranger Things è stato un dono, per me. Fa parte della mia fratellanza spirituale con i Duffer, e potete star certi che mi farò vivo e interpreterò il mio doppio ruolo di produttore e regista della quinta stagione, sappiatelo.

Non sappiamo quali episodi dirigerà Levy, anche se immaginiamo che i fratelli Duffer dirigeranno il primo e l’ultimo come da tradizione.

