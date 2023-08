Will, il personaggio interpretato da Noah Schnapp sarà al centro degli eventi della stagione 5 di Stranger Things.

Intervistato da Variety, il co-creatore Ross Duffer ha parlato del futuro di Will nella stagione 5 di Stranger Things:

Will sarà di nuovo al centro della scena nella stagione 5. Questo arco emotivo per lui è ciò che, si spera, unirà l’intera serie. Will è abituato a essere quello giovane, quello introverso, quello che viene protetto. Quindi parte del suo viaggio, non è solo la sessualità, è Will che cresce e diventa un giovane uomo.