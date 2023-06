Finn Wolfhard, uno dei protagonisti di Stranger Things, ha paragonato la stagione 5 a una cerimonia di laurea.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, il giovane attore ha espresso le sue gioie e paure per questa ultima stagione:

Ho cercato di non pensarci o di elaborare quanto sarà triste, ovviamente, ma sarà una sorta di cerimonia di laurea per tutti noi, per il cast e anche per gran parte della troupe. Gran parte della troupe è con noi dalla prima stagione … Quindi, sarà fantastico e piuttosto pesante emotivamente, ma sarà sempre davvero divertente.