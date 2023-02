Stranger Things, David Harbour sul coming out di Noah Schnapp: “Sono felice che sia se stesso”

La star di Stranger Things David Harbour ha dichiarato il suo sostegno al collega Noah Schnapp, dopo il coming out su TikTok del mese scorso.

In una recente intervista con E! Online per il suo prossimo film Netflix, l’attore ha commentato le parole di Noah Schnapp, dichiarandosi felice per quanto successo:

Sono sempre felice per le persone che sono fedeli a se stesse e fanno coming out. È stato fantastico.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix. Le riprese della stagione 5 si terranno invece a maggio.

Cosa pensate delle parole di David Harbour sul coming out di Noah Schnapp, suo giovane collega in Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: E! Online