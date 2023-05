I fan della serie Netflix possono scaricare le regole dello starter set di Stranger Things Dungeons & Dragons RPG, che ha debuttato nel 2019.

Sul sito di Hasbro si trova infatti il pdf con tutte le indicazioni per vivere nuove avventure legate al mondo di Hawkins.

Tra le pagine si danno le istruzioni per iniziare a giocare, si spiega come combattere, portare avanti l’avventura e lanciare incantesimi. Nel file si descrivono anche gli oggetti magici, i mostri, e le condizioni che modificano le capacità delle creature.

Hasbro non ha però messo a disposizione le schede dei personaggi o i dettagli delle avventure. Il set in vendita, inoltre, contiene le figure del Demogorgone da dipingere e molti altri elementi utili per immergersi nella campagna di Dungeons & Dragons curata da Mike Wheeler.

Il file è comunque un’ottima base di partenza per capire se avvicinarsi al mondo del gioco di ruolo rientra nei propri interessi.

I fan di Stranger Things potrebbero usare Dungeons & Dragons per passare il tempo che ci separa dall’arrivo dell’ultima stagione, le cui riprese sono state posticipate a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Fonte: ComicBook



