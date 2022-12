Stranger Things: il finale sarà “epico e davvero emozionante”

La stagione 5 di Stranger Things sarà il capitolo finale della serie creata dai fratelli Duffer e Shawn Levy, produttore del progetto, ha anticipato che l’epilogo sarà“epico e davvero emozionante”.

I creatori Matt e Ross Duffer hanno anticipato qualche dettaglio del progetto e ora il produttore, intervistato da Collider, ha dichiarato:

So che i fratelli Duffer hanno già accennato a questa cosa pubblicamente, ma quando ci siamo seduti e abbiamo sentito il pitch, di due ore, per la storia della stagione finale, non penso che ci fosse qualcuno che non avesse pianto nella stanza prima che i fratelli avessero finito.