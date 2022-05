Il finale delladisarà tra gli episodi più lunghi della serie tv.

In una recente intervista con TheWrap, Matt e Ross Duffer hanno svelato che l’episodio finale della stagione 4 durerà più di due ore:

Uno dei motivi principali è che abbiamo i personaggi sparsi in tre location diverse con molta trama in ballo. Forse quattro volte la trama della terza stagione. La definiamo la stagione blockbuster. Dato che sapevamo che la 5 sarebbe stata l’ultima, abbiamo iniziato a svelare tante sotto trame con la 4. Più scrivevamo più capivamo che avevamo bisogno di più tempo per raccontare tutto, per fare in modo che la trama vada al posto giusto. Abbiamo chiesto a Netflix 9 episodi invece di 8, e mentre giravamo abbiamo capito che sarebbero stati episodi super-lunghi. Il sette e il nove sono dei film, il nove è un film molto lungo.