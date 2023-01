Stranger Things: Finn Wolfhard difende le sue abilità da baciatore

Finn Wolfhard ha risposto alle dichiarazioni di Millie Bobby Brown che lo definiscono un pessimo baciatore dopo i baci scambiati in Stranger Things.

Ospite del The Drew Barrymore Show, l’attore ha risposto alle dichiarazioni della collega:

Sai cosa, mi andava bene. Non lo so, è stata una di quelle cose in cui la prima volta, è solo una cosa interessante da fare… Il mio primo bacio sullo schermo è stato con Millie, ma non sapevo come affrontarlo in nessun modo. Ci dissero solo: ‘Farai questa cosa, e alla fine della ripresa, la bacerai.’ E poi così le ho quasi dato una testata… Il modo romantico di raccontarlo è che le ho dato una testata, ma avevo dodici anni, quindi, ecco. Probabilmente avrei fatto la stessa cosa se non fossi stato sullo schermo di fronte al mondo intero.