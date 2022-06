Stranger Things: i fratelli Duffer inizieranno presto a sviluppare lo spinoff

Stranger Things si concluderà con la stagione 5 e i fratelli Duffer hanno rivelato che presto inizieranno lo sviluppo dello spinoff di cui Finn Wolfhard aveva indovinato i possibili dettagli.

Ross Duffer, intervistato da Variety, ha spiegato che probabilmente verrà realizzato l’ultimo capitolo della storia originale prima di concentrarsi sul nuovo progetto:

Probabilmente sarà così. C’è una versione che potrebbe prevedere lo sviluppo in parallelo, ma non lo gireremmo mai in contemporanea. Penso, in realtà, che inizieremo presto a svilupparlo. Penso che accadrà mentre concluderemo e finiremo questi effetti visivi. Io e Matt stiamo iniziando a immergerci in quella storia.

Matt Duffer ha aggiunto sulla questione:

Il motivo per cui non abbiamo ancora fatto nulla è perché non lo si vuole fare per i motivi sbagliati. Era una situazione come ‘Si tratta di qualcosa che farei a prescindere che sia legato a Stranger Things o no?’. E certamente, anche se togliessimo il titolo Stranger Things, lo farei. Sono semplicemente così entusiasta del progetto. Non penso sia quello a cui le persone stanno pensando. Sarà diverso da tutto quello che si aspettano.

Ross ha inoltre spiegato che Finn Wolfhard non ha tirato a indovinare quando ha capito cosa sarà al centro della potenziale serie:

Non stava dicendo ‘Sarà questo? O questo?’. Semplicemente ha detto: ‘Penso questo sarebbe uno spinoff fantastico’. E abbiamo reagito dicendo ‘Come è riuscito…?’.

Il giovane attore potrebbe non essere coinvolto riprendendo il ruolo di Mike Wheeler, ma i fratelli Duffer non escludono una sua partecipazione allo spinoff in veste di regista:

Sta già per realizzare il suo primo film e il suo corto è davvero buono. Penso sarà un regista. Penso sia già realmente un regista di talento.

