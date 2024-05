Gaten Matarazzo, l’interprete di Dustin Henderson in Stranger Things, ha partecipato come ospite al podcast di Michael Rosenbaum e, parlando con l’ex interprete di Lex Luthor in Smallville, ha ricordato alcuni incontri alquanto “inquietanti” con i fan della serie Netflix.

Gaten Matarazzo svela che un’esperienza che ha ha avuto di recente con una fan quarantenne di Stranger Things è stata all’insegna di una dose non indifferente di disagio. La donna, che era accompagnata da sua figlia piccola, gli ha detto in faccia di avere una cotta per lui. L’attore, di 21 anni, credeva che la fan stesse scherzando, ma non era così.

Di recente ho avuto un incontro — e non è molto divertente, ma le reazioni a questa cosa sono state piuttosto spassose — in cui questa donna sui quarant’anni mi ha detto chiaramente: “Ho una cotta per te da quando avevi 13 anni”. E io ho risposto: “Questa cosa è inquietante”. Pensavo che intendesse dire, “Oh, questo ragazzo è carino”, ma poi ha insistito. Lei ha detto “Sono consapevole della differenza d’età” e io ho risposto “Va bene”. E sua figlia che era con lei ha detto “Mamma, che cavolo?”. Lo giuro su Dio.

Matarazzo spiega “che è stato folle” aggiungendo anche che non è stata di certo la prima volta che un fan ha superato il limite con lui. Ha aggiunto di aver scattato delle foto e di aver “ricevuto qualche palpata sul sedere”.

Potete rimanere aggiornati su Stranger Things grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: YouTube

I film e le serie imperdibili