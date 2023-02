Stranger Things: Matt Modine vorrebbe tornare nella stagione 5

Matt Modine, interprete del Dottor Brenner, ha confessato che tornerebbe volentieri nella stagione 5 di Stranger Things.

Ospite di Radio Times ai BAFTA di quest’anno, Modine si è detto interessato a tornare nello show di Netflix:

È morto? Vorrei saperlo, amo Millie Bobby Brown, amo i fratelli Duffer e Shawn Levy ed è stato uno show così meraviglioso su cui lavorare, è stato divertente ogni giorno in cui ci ho lavorato. Spero che ci sia un modo per resuscitare il dottor Brenner e inserirlo nella stagione 5 perché sarebbe meraviglioso far parte dell’ultima stagione. Beh, non l’abbiamo visto davvero morire – era solo sdraiato lì per terra. È sopravvissuto al Demogorgone, è sopravvissuto a Vecna ​​nell’episodio 1 della stagione 4…