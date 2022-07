Stranger Things: Maya Hawke spera in una storia d’amore per Robin nella stagione 5

Nella stagione 4 di Stranger Things i fan hanno potuto vedere Robin, interpretata da Maya Hawke, alle prese con i pericoli che contraddistinguono la vita a Hawkins e con i sentimenti che prova nei confronti di Vickie (Amybeth McNulty).

Maya, intervistata da NME, ha ora parlato delle sue aspettative nei confronti della quinta stagione:

Mi fido dei fratelli Duffer così tanto. Se fossi una sceneggiatrice e i miei attori fossero sempre sulla stampa impegnati a parlare di quello che pensano dovrei fare con il personaggio reagirei pensando ‘Uh, ci penso io? So cosa fare!’. Quindi mi fido di loro completamente per avere una grande storia per Robin.

La giovane attrice ha comunque condiviso una sua speranza:

Spero che possa baciare qualcuno, qualcuno che le piace. Quello sarebbe fantastico per lei.

Nei primi episodi della quarta stagione Robin è stata mostrata mentre condivide i suoi sentimenti per Vickie, che fa parte della banda musicale della scuola, con Steve, scoprendo in un secondo momento che ha un fidanzato. Dopo lo scontro con Vecna e la distruzione avvenuta a Hawkins, tuttavia, Robin è al centro di una scena in cui scopre che Vickie ha lasciato il ragazzo, gettando quindi forse le basi per la nascita di una nuova coppia.

Fonte: NME