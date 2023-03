La quinta e ultima stagione di Stranger Things arriverà nel 2024, e i creatori della serie Ross Duffer e Matt Duffer hanno già svelato che il loro progetto per la quinta stagione, ancora da girare, sarà davvero commovente. Molte delle star dello show si sono aperte in merito alla fine della serie, e David Harbour (Jim Hopper) ha recentemente spiegato il motivo per cui ritiene che sia giunto il momento di concludere la serie.

“È tempo per noi di lasciare quel nido e provare altre cose e progetti diversi“, aveva detto Harbour. “E di lasciare che anche i fratelli Duffer provino cose diverse. Voglio dire, quei ragazzi sono così talentuosi. Voglio vedere cosa si inventeranno. Quindi è dolceamaro, ma è decisamente arrivato il momento“.

A quanto pare, Harbour non è l’unico a pensarla così. Millie Bobby Brown (Eleven) ha recentemente parlato con Seventeen e ha dichiarato di essere pronta a dire addio alla serie di Netflix.

“Sono decisamente pronta a chiudere”, ha condiviso la Brown. “Sento che ormai la storia sia stata raccontata in gran parte, e la conosciamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo. Ma sono decisamente pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita e ad aprirne uno nuovo… Sono in grado di creare da sola le storie che sono importanti per me e di concentrarmi sul quadro generale. Ma sono davvero grata [per lo show]”.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Millie Bobby Brown? Siete d’accordo?

Fonte: THR