Stranger Things: Netflix annuncia un nuovo gioco in realtà virtuale

Netflix e lo sviluppatore Tender Claws hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco di Stranger Things, che sarà in realtà virtuale e chiamato semplicemente Stranger Things VR. L’uscita è prevista per la fine del 2023, ma al momento non sono state annunciate né una data di uscita specifica né piattaforme confermate per il suo utilizzo. La particolarità del gioco sta nel fatto che metterà i giocatori al comando non dei ragazzini protagonisti dello show, ma del villain Vecna.

Di seguito, il video dell’annuncio ufficiale:

Un’anteprima del gioco anticipa:

Stranger Things VR permetterà ai fan di vivere il mondo di Stranger Things dalla prospettiva mai vista prima di Vecna mentre esplora realtà sconosciute, forma la mente alveare e mette in atto il suo piano di vendetta contro Eleven e Hawkins. I giocatori invaderanno i sogni e i ricordi dei personaggi preferiti dai fan e sfrutteranno i poteri telecinetici per combattere sia gli esseri umani che le creature, mentre viene svelata la trasformazione di Henry Creel in Vecna e la sua influenza sugli eventi delle stagioni precedenti.

I registi di Tender Claws che si occuperanno del gioco hanno anche condiviso alcuni spunti sul lavoro che li attende:

Siamo affascinati dal poter vivere nell’universo di Stranger Things e di immergerci nei ricchi mondi interiori dei suoi personaggi attraverso l’approccio unico di Tender Claws ai mondi nidificati (nested world) e ai paesaggi onirici immersivi. Come fan, vogliamo che questo gioco sia molto speciale e siamo eccitati dal supporto e entusiasmo che abbiamo ricevuto da Netflix e dal team creativo di Stranger Things.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things è attualmente disponibile su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del nuovo gioco in VR di Stranger Things? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

