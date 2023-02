Stranger Things: Netflix apre a Milano lo store ufficiale

Netflix ha annunciato ufficialmente l’apertura dello store temporaneo ufficiale di Stranger Things a Milano.

Nonostante non ci sia ancora una data d’apertura, il negozio aprirà in Piazza Cesare Beccaria a Milano, e permetterà photoshoot in ambienti esclusivi (Foto con Demogorgone, casa di Joyce, il laboratorio e i suoi macchinari). Si potranno provare i videogiochi del Palace Arcade e acquistare materiale esclusivo. Lo store di Miami chiuderà il 5 marzo, quindi l’apertura di quello milanese è imminente. I biglietti sono già prenotabili a questo indirizzo.

Notizie da Hawkins: il negozio ufficiale di Stranger Things aprirà presto a Milano https://t.co/8PBsjvOOYg

Siete tutti invitati!

Tutti tranne Vecna ❌

E i Demogorgoni ❌❌ pic.twitter.com/jHdS05whac — Netflix Italia (@NetflixIT) February 23, 2023

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix. Le riprese della stagione 5 si terranno invece a maggio.

