Stranger Things: Noah Schnapp svela i problemi causati dalla pubertà nell’interpretare Will

Noah Schnapp ha svelato che i produttori di Stranger Things gli avevano chiesto di provare a recitare cercando di dare alla propria voce una tonalità diversa per far sembrare Will ancora un ragazzino.

L’attore, intervistato da Flaunt, ha spiegato quanto accaduto sul set di una delle precedenti stagioni per colpa della pubertà:

Durante il picco del cambiamento, della pubertà e della crescita, semplicemente con tutto che stava cambiando in tutti noi, i registi non stavano amando la situazione. E mi ricordo che uno dei produttori è venuto da me per dirmi ‘Noah, riusciresti in qualche modo a recitare con un tono più acuto e ingobbirti un po’? Perché abbiamo bisogno di mantenere quell’innocenza che avevi nella stagione 1′. E ho risposto: ‘Non so cosa dirvi. Il mio tono di voce si sta abbassando. Non ho più la voce di un ragazzino’.