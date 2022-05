ha ammesso di aver chiesto ai fratelli Duffer di cambiare ildi Will in, senza però essere accontentato.

L’attore ha spiegato:

Ho parlato con loro così tante volte: ‘Ehi, stiamo pensando a un nuovo taglio per Will?’. C’è ancora una stagione, ma sono piuttosto leali nei confronti di quel taglio. Penso sia un taglio di capelli molto classico in stile anni ’80, quindi non penso che ci rinunceranno.

Noah ha però rivelato di aver parlato con i genitori, teenager proprio in quel decennio, e di aver scoperto che a 16 anni non si avevano i capelli in quel modo.

Per girare gli episodi, Schnapp ha indossato nella prima stagione una parrucca, mentre ora deve applicare solo qualche extension.

Il look di Will Byers è diventato oggetto di numerosi meme e video parodie, tra cui un filmato condiviso su TikTok che Noah ha ricondiviso perché pensava fosse molto divertente.

Noah ha scherzato dicendo che cercherà di convincere i Duffer realizzando una presentazione PowerPoint in cui mostra tutti i possibili tagli per Will nella quinta stagione:

Spero di riuscire a convincerli!

