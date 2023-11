Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il romanzo Stranger Things: Flight Of Icarus rivela tra le pagine nuovi dettagli sul legame tra Eddie e Chrissy.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella quarta stagione della serie i personaggi interpretati da Joseph Quinn e Grace Van Dien ricordano che si erano incontrati per la prima volta a un talent show delle scuole medie, quando lui ha suonato con la sua band Corroded Coffin e lei aveva mostrato il suo talento come cheerleader.

Il romanzo prequel aggiunge dei dettagli al loro legame spiegando che Eddie aveva incontrato Chrissy prima dell’esibizione ed entrambi stavano cercando di non farsi vedere. Il giovane aveva poi condiviso con la ragazza la sua speranza che il padre fosse presente. Chrissy aveva quindi risposto che, anche se l’uomo non si fosse presentato allo spettacolo, ci sarebbe stata lei a fare il tifo per lui. Il padre di Eddie non è infatti arrivato, ma Chrissy l’ha sostenuto e il ragazzo ha fatto lo stesso quando la giovane si è trovata alle prese con la pressione causata da una madre perfezionista.

Il romanzo spiega poi che Eddie si rende conto che la popolarità non ha realmente cambiato Chrissy, rimasta la ragazza sensibile che aveva incontrato alla gara scolastica. Chrissy difende Eddie e i suoi amici contro i bulli anche quando la sua popolarità potrebbe pagarne le conseguenze.

La storia raccontata nel libro permette quindi di capire meglio il rapporto tra i due ragazzi nello show creato dai fratelli Duffer.

Fonte: ScreenRant

