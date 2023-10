Un romanzo prequel svelerà il passato di Eddie Munson, personaggio introdotto nella stagione 4 di Stranger Things e diventato immediatamente un beniamino del pubblico.

Flight of Icarus racconterà infatti dei dettagli inediti del personaggio interpretato da Joseph Quinn, seguendo cosa accade quando una produttrice musicale, chiamata Paige, dà a Eddie e alla sua band, Corroded Coffin, la possibilità di realizzare i loro sogni musicali.

Un estratto pubblicato da Entertainment Weekly svela che Eddie si è appassionato alla musica grazie alla defunta madre, che era cresciuta a Memphis, città dove aveva incontrato il padre del giovane, che si rivela essere un opportunista. Al insegna a Eddie come suonare la chitarra e la famiglia si era poi trasferita a Hawkins, Indiana. Eddie sottolinea però che è stata sua madre a fargli amare la musica, condividendo con il figlio i suoi dischi preferiti. La donna si è purtroppo ammalata ed è morta quando Eddie aveva solo 6 anni.

Nelle pagine tratte dal libro, in arrivo in vendita il 31 ottobre in America, c’è inoltre una frase in cui Eddie sottolinea che la sua musica è come un portale verso un’altra dimensione, commento che nella quarta stagione della serie diventa drammaticamente reale.

Ecco la copertina del libro:

book cover for Stranger Things: Flight of Icarus? Credit is: Penguin Random House.

Che ne pensate? Siete curiosi di leggere il romanzo prequel di Stranger Things dedicato al passato di Eddie?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: EW

