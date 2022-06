Stranger Things ha permesso al brano Running Up That Hill di diventare la canzone numero 1 in classifica dei brani più venduti nel Regno Unito dopo 37 anni dalla sua pubblicazione.

La scelta musicale dei fratelli Duffer ha fatto conoscere il brano a nuove generazioni, considerando che molti spettatori non erano nemmeno nati nel 1985, e Kate Bush ha quindi ottenuto nuovi record diventando la donna più anziana a raggiungere la cima della classifica e stabilire il primato del periodo di tempo più lungo necessario a diventare la canzone numero 1, superando persino la concorrenza di Last Christmas dei Wham! che era arrivata in prima posizione nel gennaio 2021.

L’artista ha inoltre battuto Tom Jones per quanto riguarda il periodo di tempo trascorso dal primo singolo, Wuthering Heights, arrivato in classifica.

Running Up That Hill, 37 anni fa, si era fermato alla terza posizione.

La canzone, inoltre, sta venendo ascoltata ben 575.000 volte ogni giorno su Spotify nel Regno Unito e oltre 6 milioni di volte a livello globale.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: The Guardian