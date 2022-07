Stranger Things: Sadie Sink ricorda di aver implorato e supplicato per il ruolo di Max

Si è da poco conclusa la quarta stagione di Stranger Things ed è assodato il fatto che il personaggio interpretato da Sadie Sink, Max, sia stato un elemento chiave all’interno della narrazione di questi nuovi episodi. Basti pensare al successo di Running Up that Hill di Kate Bush, la canzone che l’ha salvata da Vecna in uno dei momenti più iconici della serie. Recentemente, l’attrice ha parlato dei suoi trascorsi in Stranger Things con Fashion Magazine (via Deadline) e ha raccontato quanto desiderasse il ruolo prima del debutto della seconda stagione.

“Li ho pregati e supplicati di darmi più materiale per poter mostrare loro qualcosa di nuovo”, ha raccontato Sink, aggiungendo che all’epoca aveva 14 anni ed era considerata troppo grande per interpretare la parte. Tuttavia, era intenzionata a dimostrare quanto valesse. Alla fine Sink è stata scritturata dopo aver fatto una prova di chimica con Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair).

“È una situazione così strana e specifica quella in cui ci troviamo io e il cast di Stranger Things, perché il mondo sa chi sono i nostri personaggi ma noi stiamo ancora cercando di capire chi siamo come persone”, ha aggiunto Sink. “Penso che essere nell’industria ti acceleri e ti faccia maturare più velocemente. Ma per la maggior parte del tempo, è così divertente perché il cast sta affrontando tutto questo insieme”.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.